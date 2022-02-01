Два человека погибли в ДТП в Ушачском районе — легковушка влетела в микроавтобус
1 февраля в смертельном ДТП в Ушачском районе погибли два человека.
Около 9:00 в районе деревни Вацлавово 56-летний водитель «Renault Sandero», по предварительной информации, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус «Volkswagen».
В результате столкновения водитель и 49-летняя женщина, ехавшая на пассажирском месте в легковом автомобиле, от полученных травм погибли на месте аварии, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
На месте смертельного работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.
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