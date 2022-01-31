Спустя месяц водолазы нашли тело второго мальчика, утонувшего в Двине

ННВ • 31/1/22 12:19 • Здарэнні

31 января в Полоцке при проведении поисковых работ в Двине удалось поднять тело и второго из двух утонувших в прошлом году школьников.



Как сообщали «ННВ», 30 декабря в Полоцке двое ребят, 10-ти и 12-ти лет, катаясь с берега реки на тюбинге, попали в полынью. Течением их затащило под лед.

Тело старшего мальчика водолазом удалось найти 16 января. А второго ребенка обнаружили только сегодня, спустя более месяца поисковых работ.

Оба мальчика находились примерно в 700 метрах от места происшествия, на расстоянии около 30 метров от берега. Их тела поднимали с глубины 3,4-4 метров, сообщается пресс-службой МЧС.