С пальбой останавливали пьяного водителя под Оршей

Іван Дзедушкін • 31/1/22 17:11 • Здарэнні

31 января в Оршанском районе сотрудники ГАИ гнались за нарушителем и стреляли по его автомобилю — за рулем был пьяный.



Автомобиль пытались остановить у деревни Антоновка на трассе М-8, но водитель «Volkswagen Golf» проигнорировал неоднократные требования силовик об остановке и попытался скрыться.

В результате за нарушителем гнались несколько экипажей ГАИ, а чтобы остановить автомобиль им пришлось стрелять по его колесам.

Примечательно, что на опубликованном футаже с камер видеорегистраторов служебных автомобилей сотрудники ГАИ применяют табельное оружие в 3:35. При этом в другом эпизоде погоня за нарушителем продолжается в 3:45, а остановлен автомобиль был, судя по таймингу на видеозаписи, в 3:48.

Как оказалось за рулем преследуемого автомобиля находился 33-летний житель деревни Пугляи, расположенной в пяти с половиной километрах от Антоновки. По результатам медицинского освидетельствования выяснилось, что концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе сельчанина составила более 2 промилле, сообщает пресс-служба МВД.