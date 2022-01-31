ОАО «Молоко» задолжало Витебскому маслоэкстракционному заводу более 300 000 рублей, дошло до суда
ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» удалось по суду взыскать ОАО «Молоко» большую задолженность за поставки продукции.
Заводом был подан иск о взыскании с ответчика 317 166 рублей 81 копейки основного долга, 12 913 рублей 97 копейки пени и 3 272 рублей 72 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.
На суде ответчик признал исковые требования о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными требованиями, а в части взыскания пеней просил суд уменьшить неустойку на основании статьи 314 Гражданского кодекса, полагая, что неустойка
несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Однако суд не усмотрел несоразмерности неустойки последствиям неисполнения обязательства.
В результате 4 января экономический суд Витебской области решил иск удовлетворить в полном объеме. С ОАО «Молоко» в пользу ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» должны взыскать 333 353 рубля 50 копеек.
Кроме того, ОАО «Молоко» заплати в республиканский бюджет 9 280 рублей государственной пошлины.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.