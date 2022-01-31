ОАО «Молоко» задолжало Витебскому маслоэкстракционному заводу более 300 000 рублей, дошло до суда

Сяржук Серабро • 31/1/22 12:48 • Эканоміка

ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» удалось по суду взыскать ОАО «Молоко» большую задолженность за поставки продукции.



Заводом был подан иск о взыскании с ответчика 317 166 рублей 81 копейки основного долга, 12 913 рублей 97 копейки пени и 3 272 рублей 72 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами.

На суде ответчик признал исковые требования о взыскании основного долга и процентов за пользование чужими денежными требованиями, а в части взыскания пеней просил суд уменьшить неустойку на основании статьи 314 Гражданского кодекса, полагая, что неустойка

несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Однако суд не усмотрел несоразмерности неустойки последствиям неисполнения обязательства.

В результате 4 января экономический суд Витебской области решил иск удовлетворить в полном объеме. С ОАО «Молоко» в пользу ОАО «Витебский маслоэкстракционный завод» должны взыскать 333 353 рубля 50 копеек.

Кроме того, ОАО «Молоко» заплати в республиканский бюджет 9 280 рублей государственной пошлины.