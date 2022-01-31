Еще 7600 свиней не стало на Витебщине за декабрь

Сяржук Серабро • 31/1/22 17:49 • Эканоміка

За последний месяц 2021 года поголовье свиней сократилось на 7600 животных, сокращение стада продолжается уже пять месяцев.



Как писали ранее «ННВ», свиное поголовье в регионе начало сокращаться в августе, когда за месяц не стало сразу 11 500 хрюшек. Всего же за пять месяцев свиное стадо сократилось 38 800 голов.

На 1 января 2022 года в сельскохозяйственных организациях Витебской области насчитывалось 384 500 свиней, что на 7,7% меньше, чем на эту же дату год назад.

За 2021 год хозяйства региона реализовали на убой в живом весе 70 500 тонн свиней, что на 4,2% меньше, чем в 2020 году. В декабре на убой было реализовано 6600 тонн свиней или 9,3% от годового объема.

В молочном животноводстве также произошло сокращение коровьего стада, за год на фермах области стало на 1700 буренок меньше. На начало года их насчитывалось 188 200 голов. За сокрытие падежа КРС был возбужден ряд уголовных дел в отношении должностных лиц хозяйств.

В 2021 году сельскохозяйственные организации реализовали 645 400 тонн молока, что на 1,2% меньше, чем в 2020 году.

Начало года для КРС ожидается трудным, так как обеспеченность скота кормами в расчете

на условную голову в хозяйствах составила только 81,8% к соответствующей дате предыдущего года. Особенно плохо с комбикормами, которых есть всего 76,5% от прошлогоднего уровня.