В Витебске выставят на аукцион довоенный дом

Сяржук Серабро • 30/1/22 16:22 • Культура

В понедельник, 31 января, в Витебске с аукциона будут продавать историко-культурную ценность. Сколько она стоит?



На этот раз на продажу выставляется одноэтажное здание, расположенное на углу улиц 1-я Краснобригадная и Красного Партизана.

Это одноэтажный кирпичный дом общей площадью 243,6 квадратного метра. Здание было построено в 1941 году, в 1990 году его реконструировали. Также в лот входят гаражи, расположенные рядом, тепловая сеть и земельный участок площадью 0,0558 га со сроком аренды в четверть века.

Недвижимость является историко-культурной ценностью, поэтому новый владелец обязан в течение 30 календарных дней с момента перехода права собственности на материальную историко-культурную ценность подписать охранное обязательство.

Начальная стоимость лота 492 101 рубль 80 копеек. Кроме того, покупателю придется заплатить еще 2250 рублей 60 копеек за подготовку его к продаже.