Еще один человек погиб на пожаре в Оршанском районе
28 января пожар унес жизнь еще одного жителя Оршанского района.
В 8:45 загорелся дом в деревне Юрцево. При тушении здания пожарные обнаружили тело 69-летенго пенсионера, который жил там с разрешения владелицы жилища.
Причины пожара и гибели устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.
Напомним, что днем ранее в деревне Межево того же района на пожаре погиб 43-летний безработный.
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