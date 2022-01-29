Еще один человек погиб на пожаре в Оршанском районе

• 29/1/22 12:39 • Здарэнні

28 января пожар унес жизнь еще одного жителя Оршанского района.
90-летняя старушка сгорела во время пожара в Глубокском районе. Фото МЧС

В 8:45 загорелся дом в деревне Юрцево. При тушении здания пожарные обнаружили тело 69-летенго пенсионера, который жил там с разрешения владелицы жилища.

Причины пожара и гибели устанавливаются, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что днем ранее в деревне Межево того же района на пожаре погиб 43-летний безработный.

            
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