В зеленый цвет покрасят воду в батареях в Орше на целый месяц. Узнали, зачем

Зоя Машэка • 28/1/22 16:12 • Здароўе

С 1 февраля в Орше начнут применять краситель «Уранин А» для окрашивания воды, циркулирующей в батареях. Против чего направлена эта мера?



Окрашивание теплоносителя в зеленый цвет будет продолжаться в течение месяца. Краску собираются применять, чтобы выявлять утечки и несанкционированный слив сетевой воды из тепловых сетей и систем отопления.

Кроме Орши воду окрасят «флуоресцином» также и в Барани. Эта краска дает насыщенный зеленый цвет.

Это мероприятие, как уверяет «Витебскэнерго», позволит определить места повреждения оборудования тепловых сетей и тепловых узлов, повысить оперативность устранения выявленных дефектов и качество оказываемых услуг со стороны энергоснабжающей организации, а также обезопасить людей от риска использования воды не питьевого качества.

При обнаружении стоков, луж, снега, окрашенных в изумрудно-зелёный цвет, изменения цвета горячей воды из водопроводного крана просим немедленно сообщать об этом в диспетчерскую службу района тепловых сетей филиала «Оршанская ТЭЦ» по телефонам: городской 53-80-78; мобильный 8(029)202-80-78.

«Уранин А» уже добавляли в воду в Оршанских теплосетях ровно год назад. Такие же мероприятия проводились в Шумилинском районе.