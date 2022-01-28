В Витебске будут судить водителя, сбившего лося

ННВ • 28/1/22 15:18 • Здарэнні

В суд Витебского района передано уголовное дело в отношении 30-летнего водителя, автомобиль которого 22 июня 2019 года столкнулся с лосем.



В результате столкновения с животным пассажир, ехавший справа от водителя, получил тяжелые травмы.

Во время следствия было установлено, что управлявший автомобилем мужчина отвлекся от управления и перестал наблюдать за дорожной обстановкой. Имея возможность видеть лося, который бежал из леса в сторону дороги, водитель не принял мер к снижению скорости, вплоть до остановки машины.

Это не позволило ему избежать наезда на вышедшее на дорогу животное, которое из-за удара забросило на кузов автомобиля, в результате чего был травмирован пассажир на переднем пассажирском сиденье.

В итоге водителю было предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.