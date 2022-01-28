Началось банкротство предприятия «Технолит Полоцк», отлившего статую князя Ольгерда для Витебска

Сяржук Серабро • 28/1/22 23:27 • Эканоміка

Началось банкротство открытого акционерного общества «Технолит Полоцк», отлившего ряд памятников для Витебска.





Конкурсное производство дела об экономической несостоятельности ОАО «Технолит Полоцк» было начато экономическим судом Витебской области 25 января.

89,02% акций этого предприятия принадлежит государству. В течение нескольких последних лет оно работало со значительными убытками.

Кстати, ликвидировать акционерное общество «Технолит Полоцк» сбирались еще в конце 2020 года, для этого, как писал портал gorod214.by, даже собирали внеочередное общее собрание акционеров.

Литейное производство в Полоцке было основано в 1923 году. С тех пор предприятие существовало в виде различных форм собственности. В основном оно занималось литьем различной бытовой продукции из черных металлов. Мощности полоцкого предприятия использовались при отливке ряда монументов: памятника героям войны 1812 года в Полоцке, а также памятников князю Ольгерду и семье князя Александра Невского в Витебске.