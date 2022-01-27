82 политических дела передали в суды Витебской области за год

ННВ • 27/1/22 20:36 • Палітыка

В 2021 году следственные органы Витебщины завершили расследование нескольких десятков уголовных дел о т.н. экстремистской деятельности.



— В 2021 году в Витебской области передано прокурору для направления в суд 82, из них больше всего за оскорбления представителей власти, осквернение сооружений и порчу имущества, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорбление Президента Республики Беларусь, — рассказал в интервью «Витьбичам» начальник УСК по Витебской области Александр Гуцко.

В качестве примера господин Гуцко привел уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Полоцка, который вел телеграм-канал, признанный экстремистским формированием. Мужчину задержали в конце прошлого года, когда он вернулся в Беларусь из Польши. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК: обвинение по части 1 статьи 361-1 (создание экстремистского формирования, руководство таким формированием), части 3 статьи 130 (умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц) и части 3 статьи 293 (обучение и иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти).