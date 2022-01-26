Техподдержка сайта горисполкома обойдется бюджету Витебска в 3000 рублей

Сяржук Серабро • 26/1/22 18:25 • Эканоміка

Витебский горисполком закупает услуги по техническому сопровождению сайта.



Речь идет не об администрировании сайта или обновлении его контента, а именно о технической поддержке: консультации администраторов, устранение ошибок, перенос на другой хостинг или сервер, обновление программного обеспечения CMS и тому подобные вопросы.

Ориентировочная стоимость этих услуг составляет 3000 рублей на 11 месяцев, что дает около 270 рублей в месяц. Они закупаются из одного источника и будут оплачены из городского бюджета.