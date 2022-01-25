Столетний дом на Мовзона продали за 187 тыс. долларов. Как он выглядит?

Сяржук Серабро • 25/1/22 0:25 • Культура

Старинный дом на улице Мовзона в Витебске дом, являющийся ровесником революции, продали на аукционе. Узнали, как он выглядит, и кто стал новым владельцем.



Это двухэтажное кирпичное здание общей площадью 518 квадратных метров, построенное в 1917 году, пытались продать еще в ноябре прошлого года. Однако тогда покупателей не нашлось.

17 января прошел новый аукцион, начальная цена на недвижимость была снижена на 5%. Теперь на лот претендовали два покупателя, достался он ликеро-водочному заводу. Новый владелец собирается использовать здание для административных нужд, сообщает фонд «Витебскоблимущество».

Примечательно, что в этом здание в свое время и располагался Витебский ликеро-водочный завод, а затем — Витебскпищепром. В ходе реорганизации строение передали кондитерской фабрике «Витьба».