Маршрутка врезалась в «Lexus» в Витебске, пострадали три человека

Іван Дзедушкін • 25/1/22 23:05 • Здарэнні

25 января на проспекте Строителей в Витебске маршрутка столкнулась с легковушкой, пострадали пассажиры.



По предварительной версии, 35-летний водитель микроавтобуса «Mercedes Benz» из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в «Lexus», остановившийся перед перекрестком проспекта Строителей и улицы Чкалова.

В результате столкновения пострадали три пассажира маршрутного такси 29-ти, 37-ми и 44-х лет. Они получили травмы и были доставлены в медучреждение, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.