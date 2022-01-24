В Витебске появится новая маршрутка
«Оператор перевозок» собирается открыть в Витебске новый маршрут маршрутного такси, который свяжет микрорайон Фрунзе и Добрейку.
На сайте ВОКТУП «Оператор перевозок» появилось предложение для перевозчиков о приеме документов на обслуживание городского маршрута № 58-Тк.
Предполагается, что новый маршрут такси будет следующим: микрорайон «Фрунзе» - улица Терешковой – проспект Строителей – Зеленогурская улица – логистический «Марко» - деревня Добрейка.
Перевозчики должны представить документы до 27 января. Осмотр микроавтобусов будет проводить 28 и 31 января.
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