В Витебске появится новая маршрутка

ННВ • 24/1/22 17:17 • Падзеі

«Оператор перевозок» собирается открыть в Витебске новый маршрут маршрутного такси, который свяжет микрорайон Фрунзе и Добрейку.



На сайте ВОКТУП «Оператор перевозок» появилось предложение для перевозчиков о приеме документов на обслуживание городского маршрута № 58-Тк.

Предполагается, что новый маршрут такси будет следующим: микрорайон «Фрунзе» - улица Терешковой – проспект Строителей – Зеленогурская улица – логистический «Марко» - деревня Добрейка.

Перевозчики должны представить документы до 27 января. Осмотр микроавтобусов будет проводить 28 и 31 января.