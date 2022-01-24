Горячую линию по задержкам заплаты проведут в трех районах Витебщины

ННВ • 24/1/22 15:53 • Грамадства

28 января «горячая линия», посвященная несвоевременной выплате заработной платы, пройдет в Оршанском, Толочинском и Дубровенском районах.



Пожаловаться в КГК на задержки зарплаты можно будет по телефону 8-0216-510916, работать он будет с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Во время «горячей линии» можно рассказать о фактах нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы, среднего заработка за время трудового отпуска, окончательного расчета при увольнении, сообщает пресс-служба КГК.