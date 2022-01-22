В Орше женщина едва не погибла из-за замыкания в розетке, ее спас сосед

Зоя Машэка • 22/1/22 15:40 • Здарэнні

Вечером 21 января в Орше на 2-м Февральском переулке произошел пожар частного дома, пострадала хозяйка жилища.



45-летний сосед женщины услышал звук лопающегося шифера, выглянул на улицу и увидел, что горит крыша дома соседки.

Мужчина сразу же бросился в дом, там он увидел хозяйку, которая без сознания лежала на кровати, и вытащил ее на улицу.

После осмотра медиками женщину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

В результате пожара огнем в доме была уничтожена крыша, а также сильно поврежден потолок. По предварительной версии дом мог загореться из-за короткого замыкания электророзетки, сообщается пресс-службой МЧС.