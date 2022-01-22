Собачка два раза спасала жизнь жителю Лиозно во время пожаров

• 22/1/22 16:42 • Грамадства

Во время пожара в Лиозно 58-летний мужчина остался жив благодаря своей собаке.
Удивленная собака. Фото pixabay.com

Мужчина живет на пятом этаже одного из домов на Школьной улице райцентра. Соседи характеризуют его, как злоупотребляющего алкоголем.

17 января примерно в 12:50 в его квартире начался пожар. Очевидцы увидели дым и вызвали пожарных.

В момент загорания мужчина спал, его разбудил верный пес, и они вместе покинули жилище.

В результате пожара в квартире на кухне было повреждено имущество, но хозяин жилья не пострадал. Примечательно, что аналогичная история с этим жителем Лиозно уже происходила в 2017 году, тогда его тоже спасла собака, пишет газета «Сцяг перамогі».

             
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 