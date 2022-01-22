80-летнюю бабушку сбили на переходе в Орше

Іван Дзедушкін • 22/1/22 23:42 • Здарэнні

Очередной пешеход стал жертвой наезда автомобилем — 22 января в Орше на переходе сбили 80-летнюю пенсионерку.



Дорожно-транспортное происшествие случилось около 18:00 на улице Владимира Ленина. Бабушка переходила проезжую часть в районе дома №184 по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее сбил 24-летний парень, ехавший на «Mazda».

В результате ДТП пенсионерка получила травмы, ее пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.