В Лиозно женщину сбили прямо на пешеходном переходе

Іван Дзедушкін • 21/1/22 14:56 • Здарэнні

Утром 21 января в Лиозно под машину попала 55-летняя женщина.



Около 8:00 женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Шоссейной и Фомина. В это время на нее совершил наезд46-летний водитель автомобиля «ВАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.