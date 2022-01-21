В Лиозно женщину сбили прямо на пешеходном переходе
Утром 21 января в Лиозно под машину попала 55-летняя женщина.
Около 8:00 женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на перекрестке улиц Шоссейной и Фомина. В это время на нее совершил наезд46-летний водитель автомобиля «ВАЗ».
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в учреждение здравоохранения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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