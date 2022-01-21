Менее 380 долларов — медианная зарплата на Витебщине остается самой низкой в Беларуси

Сяржук Серабро • 21/1/22 16:00 • Эканоміка

Опубликована статистическая информация о размере медианной заработной платы в Витебской области. Узнали, кто больше всех получает в регионе.



Этот вид статистики обновляется два раза в год, публикуются данные за май и ноябрь. Согласно последним официальным данным медианная зарплата по области в ноябре 2021 года составила 969 рублей, что по курсу на конец месяца не превышает 380 долларов.

Это самый низкий уровень медианной заработной платы по стране, предпоследнее место занимает Могилевская область с 972 рублями.

Самая высокая медианная зарплата в регионе у IT-ников, она составляет 2 411 рублей 40 копеек (чуть менее 950 долларов). Традиционно для Витебщины высокие зарплаты на предприятиях химической отрасли — 1555 рублей 30 копеек (немногим менее 610 долларов).

У госслужащих Витебской области медианная зарплата составляет 1194 рубля 20 копеек, таким образом «по пятьсот» не выходит даже у половины из чиновников.

Медики Витебщины в среднем зарабатывают 975 рублей 90 копеек (немногим более 380 долларов). У учителей зарплаты еще ниже — 756 рублей 60 копеек (295 долларов). Немножко больше, чем в образовании, модно заработать в сельском хозяйстве — там медианная зарплата в ноябре составляла 764 рубля 50 копеек (299 долларов).

Самую низкую зарплату согласно официальной статистике в регионе получают работники отрасли, оказывающей услуги по временному проживанию и питанию — 603 рубля 70 копеек (всего 236 долларов).

Показатель медианной зарплаты делит работников на две части — половина из них получает заработную плату ниже медиана, а другая половина — выше этого показателя.