В Новополоцке подросток, чтобы не идти в школы, порезал себя и заявил про нападение

ННВ • 20/1/22 23:50 • Здарэнні

Чтобы не идти в школу в Новополоцке 14-летний мальчик нанес себе травмы, а потом заявил о нападении.



Инцидент произошел на Молодежной улице. Утром подросток вышел из подъезда и зашел в соседнее техническое помещение, где порезал себя. Причиной такого поступка стало нежелание посещать занятия, пишет сайт www.novaya.by со ссылкой на первого заместителя начальника Новополоцкого ГОВД Сергея Вераксу.

Затем ученик вернулся домой и рассказал родителям историю про неизвестного, который напал на него в подъезде. «Скорая» доставила подростка в больницу, гл в реанимацию его не помещали, так как ранение оказалось не проникающим.

Через полтора часа после происшествия с ним побеседовали силовики, которые выяснили реальные обстоятельства происшествия.