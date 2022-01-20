В Новополоцке подросток, чтобы не идти в школы, порезал себя и заявил про нападение
Чтобы не идти в школу в Новополоцке 14-летний мальчик нанес себе травмы, а потом заявил о нападении.
Инцидент произошел на Молодежной улице. Утром подросток вышел из подъезда и зашел в соседнее техническое помещение, где порезал себя. Причиной такого поступка стало нежелание посещать занятия, пишет сайт www.novaya.by со ссылкой на первого заместителя начальника Новополоцкого ГОВД Сергея Вераксу.
Затем ученик вернулся домой и рассказал родителям историю про неизвестного, который напал на него в подъезде. «Скорая» доставила подростка в больницу, гл в реанимацию его не помещали, так как ранение оказалось не проникающим.
Через полтора часа после происшествия с ним побеседовали силовики, которые выяснили реальные обстоятельства происшествия.
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