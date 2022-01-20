11 лет за проколотые колеса провластных активистов получил житель Новополоцка

ННВ • 20/1/22 15:58 • Палітыка

38-летнего жителя Новополоцка Руслана Слуцкого приговорили к 11 годам лишения свободы: за то, что он разбросал «ежи» на пути провластного автопробега.





Новополочанину вменялось два эпизода противоправной деятельности: якобы он в октябре 2020 года попытался замкнуть рельсовую цепь в Полоцком районе куском проволоки, а также разбросал самодельные шипы на пути следования провластного автопробега.

При этом прервать движение железнодорожного транспорта у Слуцкого не вышло, на ежах пробили колеса 4 легковушки, чем был причинен ущерб в 63 рубля 51 копейку.

В результате суд Полоцкого района и города Полоцка признал Руслана Слуцкого виновным в покушении на умышленное приведение в непригодное для эксплуатации состояниепутей сообщения (по первому эпизоду) и акте терроризма (по второму).

На основании части 1 статьи 14 и части 1 статьи 309 УК его приговорили к 2 годам лишения свободы, а на основании части 1 статьи 289 УК — к 10 годам.

По совокупности Руслану Слуцкому назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии усиленного режима, сообщает служба информации Витебского областного суда.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.