Стало известно, почему дохлых свиней складывали под забором свинокомплекса в Городокском районе

Ігар Арцюх • 18/1/22 17:40 • Экалогія

История с тушами дохлых свиней, валявшихся под открытым небом в Городокском районе получила продолжение — стало известно, почему на свинокомплексе так поступили.



Витеблянин Дмитрий Корнеенко получил по этому поводу еще несколько ответов от компетентных органов, в том числе — из комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

Как оказалось, решение о складирование трупов павших свиней и боенских отходов за забором производственного участка «Северный» Витебского КХП в агрогородке Пальминка, было принято из-за поломки оборудования.

На этом свинокомплексе испортился котел Лапса, при помощи которого утилизировали биологические отходы производства. Поэтому на свинокомплексе решили складировать эти отходы в траншеях, вырытых за забором, что нарушало ветеринарно-санитарные правила.

В результате на главного ветврача участка И. Гавронову составили протокол об административном правонарушении, а его руководителю выдали предписание об устранении нарушений.

Предприятию выделили контейнеры, куда теперь складируются трупы свиней и подобные отходы, затем их должны доставлять на Белыничский протеиновый завод.

Эпизоотическая обстановка по особо опасным болезням свиней в районе благополучная, уверяют чиновники.