Пьяный россиянин напал на таксиста в Витебске за просьбу не курить в машине. Видео
В Витебске за нападение на водителя такси задержан 26-летний житель Смоленской области.
Россиянин приехал в гости к витеблянке. Вечером 15 января они отправились к знакомым. После завершения застолья парочка вызвала такси.
В районе 1-й Пролетарской улицы парень закурил в машине, а после замечания, сделанного водителем, стал его избивать. Когда таксист остановил машину, пассажир продолжил молотить его кулаками на улице.
Витеблянка вызвала по телефону знакомого, и они увезли разбушевавшегося российского туриста. При этом молодой человек забрал и такси часть выручки и деньги, которые был должен за проезд.
Иностранца через пару часов задержали белорусские силовики. В его отношении Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.
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