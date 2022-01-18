Более 12 000 долларов обойдется Витебску обслуживание городских туалетов в конце января — феврале

Сяржук Серабро • 18/1/22 22:55 • Эканоміка

Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит закупку из одного источника услуг на обслуживание городских туалетов с 20 января по 28 февраля.



Услуги закупаются для общественных туалетов на улицах Ленина и Чехова, площади Победы, в парке культуры и отдыха железнодорожников, биотуалета в парке Фрунзе и других биотуалетов, установленных в местах общего пользования в городе.

Работы закупаются на период с 20 января с 28 февраля, их ориентировочная стоимость составляет 32 954 рубля 66 копеек, что на данный момент равняется примерно 12 750 долларам.

Напомним, что в 2019 году месяц обслуживания городских отхожих мест обходился бюджету в 5125 долларов в эквиваленте, а в 2017 году — практически в два раза меньше этой суммы.