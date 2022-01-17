В Витебске ликвидируют объединение больных гемофилией

Сяржук Серабро • 17/1/22 15:44 • Здароўе

Собираются ликвидировать Витебское областное объединение больных гемофилией, созданное еще в середине 1990-х.



18 января Витебский областной суд будет рассматривать дело о ликвидации этого общественного объединения, истцом выступает главное управление юстиции облисполкома.

Витебское областное объединение больных гемофилией было создано в 1995 году с целью содействия решению проблем лечения и профилактики этого заболевания, реабилитационного и санаторно-курортного лечения, предупреждения и снижения инвалидности, в первую очередь среди детей и подростков, страдающих гемофилией, получение ими необходимого образования, трудоустройства и социально-бытового обеспечения с учетом специфики заболевания.

Все члены общественного объединения «Витебское областное общество больных гемофилией» являются инвалидами 1-2 групп с детства по нарушению опорно-двигательного аппарата. Более 90% из них нетрудоспособны. В Витебской области насчитывается порядка сотни таких больных.

Напомним, что 12 января Витебский областной суд рассматривал дело о ликвидации Витебского детского хосписа.