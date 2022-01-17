Пожаром закончился девичник в Полоцке, одну пьяную девушку пришлось выносить пожарным

Зоя Машэка • 17/1/22 14:57 • Здарэнні

В воскресенье, 16 января в Полоцке произошел пожар в одной из квартир дома №8 на проспекте Мира, где гуляла компания девушек.



Приехавшие на вызов пожарные обнаружили, что из окон на седьмом этаже идет сильный дым. Дверь в горевшую квартиру оказалась не запертой, вошедшее внутрь звено газодымозащитной службы на полу обнаружило девушку.

Как оказалось, 26-летнеяя девушка была очень пьяна и не могла самостоятельно покинуть опасную зону. А 27-летняя хозяйка квартиры и еще дна их подруга вышли из загоревшейся квартиры самостоятельно.

Пострадавшую девушку пришлось госпитализировать в больницу с отравлением продуктами горения. В квартире огнем было повреждено имущество, сообщается пресс-службой МЧС.