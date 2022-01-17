Более 5 600 000 долларов ущерба — витебского прожектера Мунякина посадили на 6 лет за мошенничество

Сяржук Серабро • 17/1/22 23:03 • Эканоміка

Мечтавший построить в Витебске «Европейский Холливуд» и создать свою версию Интернета просидит 6 лет за решеткой за мошенничество. Уроженец Воронежской области, он пытался укрыться на малой родине, но Россия выдала беглеца белорусским властям.



Как было установлено на суде, Владимир Мунякин в период с 2017 года по 2020 год через интернет, в том числе представляясь директором и учредителем ООО «АГИС ПРО», на условиях своевременного возврата суммы займа и выплаты денежного вознаграждения за пользование деньгами заемщика, заведомо не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по их возврату и не имея реальной возможности их исполнить, мошенническим путем завладел имуществом 124 потерпевших на общую сумму в 14 561 477 рублей , что является особо крупным размером.

По версии суда эти деньги он выманивал под предлогом займов для их распределения в рамках финансово-хозяйственной деятельности ООО «АГИС ПРО» и его индивидуальной деятельности, открытия новых производств, внедрения новых технологий в экономику Республики Беларусь и иных государств, проведения всех необходимых организационных мероприятий для реализации проектов и программ «Социальная безопасность», «Интернет-II» и иных вымышленных проектов.

Господин Мунякин известен в определенных кругах Витебска, в первую очередь — в IT-сообществе, как автор ряда масштабных, но нереализованных проектов. Несколько раз он попадал и на страницы «ННВ»: в 2012 году презентовал проект «Интернет 2» предназначенного для замены существующей глобальной сети и некий «Локатор-Невигатор», предназначенный для обнаружения автомобилей, а в 2013 — выступил с идеей создания на месте парка Тысячелетия киностудию с 76 элитными коттеджами для жилья, парком с фонтанами и двумя съемочными павильонами, мастерскими и административным корпусом — «Европейский Холливуд».

В сентябре 2020 года витеблянина объявили в розыск. Тогда шла речь о том, что Мунякин у 20 потерпевших выманил порядка 100 000 рублей и скрылся, перестав выходить на связь. Правда, «ННВ» удалось поговорить с фигурантом, и он уверял, что не скрывается, а уехал на малую родину из-за ситуации с коронавирусом.

В декабре того же года стало известно, что Владимира Мунякина по запросу белорусских властей задержала российская полиция в городе Лиски Воронежской области.

17 января судом Витебского района Владимира Мунякина признали виновным мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. На основании части 4 статьи 209 УК его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 150 базовых величин (4800 рублей), сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Кроме того, с Мунякина взыскано в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, в пользу 39 потерпевших – 115 509 рублей 56 копеек; в счет возмещения денежной компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в пользу 5 потерпевших – 2002 рубля 56 копеек; в доход государства государственная пошлина – 7292,23 рублей.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.