Водолазам удалось найти тело одного из школьников, утонувших в Двине в канун Нового года

Зоя Машэка • 16/1/22 16:46 • Здарэнні

В Полоцке водолазы подняли из Двины тело одного из мальчиков, утонувших в реке еще в прошлом году. Его нашли почти в километре от места происшествия.



Напомним, что 30 декабря в Полоцке утонули двое школьников — мальчики 10-ти и 12-ти лет. Ребята катались на тюбинге с берега реки и попали в полынью, течением их затянуло под лед.

Сразу обнаружить тела погибших детей спасателям не удалось, поисковая операция длится до сих пор.

16 января водолазам ОСВОД удалось найти в Двине тело старшего мальчика. Его обнаружили на расстоянии 700-800 метров от места утопления, приблизительно в 30 метрах от берега на глубине около 4 метров.

Поисковые работы в этом месте будут продолжаться, сообщается пресс-службой МЧС.