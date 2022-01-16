В понедельник Витебск ожидают сильный шторм и метель. Красный уровень опасности

ННВ • 16/1/22 15:52 • Здарэнні

Из-за ожидающегося 17 января сильного ветра в Беларуси опять объявлен красный уровень опасности.



Согласно прогнозам синоптиков в понедельник на большей части ожидаются порывы ветра скоростью до 15-20 метров в секунду, днем местами их скорость может достигать 21-24 метров в секунду, а в отдельных районах — 25-27 метров в секунду, что по шкале Бофорта соответствует сильному шторму. В Витебске при этом временами ожидается метель.

Сильный ветер сохранится и во вторник, 18 января, во многих районах области в этот день ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, а ночью — местами до 25-27 метров в секунду.

При сильном шторме ветер может причинять значительные разрушения строениям, а деревья выворачивать с корнем.