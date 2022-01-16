Самодельный пистолет сделал житель Городокского района, используя детали ракетницы. Эксперты были поражены

Іван Дзедушкін • 16/1/22 23:15 • Навука

Для изготовления самодельного пистолета сельчанин из Городокского района использовал некоторые детали ракетницы, но большую часть конструкции изготовил сам.



Предмет, похожий на пистолет, у сельчанина изъяли сотрудники милиции. Устройство передали на исследование в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.

Эксперты установили, что самодельный пистолет пригоден к стрельбе, является нарезным огнестрельным оружием и изготовлен самодельным способом с использованием отдельных деталей осветительного и сигнального пистолета образца 1930 года (ОСП-30).

Удивление у специалистов вызвало то, что рамка оружия конструктивно сходна с рамкой пистолета ОСП-30, но изготовлена самодельным способом; ствол и нарезы в его канале также были выполнены самодельным способом, что достаточно редко встречается в экспертной практике.

В отношении мужчины Городокским РОСК возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель УГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области Анна Барышникова.

Напомним, что некоторое время назад в Миорском районе был изъят револьвер под малокалиберный патрон, также изготовленный кустарным способом.