Самодельный пистолет сделал житель Городокского района, используя детали ракетницы. Эксперты были поражены
Для изготовления самодельного пистолета сельчанин из Городокского района использовал некоторые детали ракетницы, но большую часть конструкции изготовил сам.
Предмет, похожий на пистолет, у сельчанина изъяли сотрудники милиции. Устройство передали на исследование в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области.
Эксперты установили, что самодельный пистолет пригоден к стрельбе, является нарезным огнестрельным оружием и изготовлен самодельным способом с использованием отдельных деталей осветительного и сигнального пистолета образца 1930 года (ОСП-30).
Удивление у специалистов вызвало то, что рамка оружия конструктивно сходна с рамкой пистолета ОСП-30, но изготовлена самодельным способом; ствол и нарезы в его канале также были выполнены самодельным способом, что достаточно редко встречается в экспертной практике.
В отношении мужчины Городокским РОСК возбуждено уголовное дело, сообщает официальный представитель УГКСЭ Республики Беларусь по Витебской области Анна Барышникова.
Напомним, что некоторое время назад в Миорском районе был изъят револьвер под малокалиберный патрон, также изготовленный кустарным способом.
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