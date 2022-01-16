Дохлых свиней на свинокомплексе в Городокском районе просто сбрасывали в траншею

Ігар Арцюх • 16/1/22 22:45 • Экалогія

На производственном участке «Витебского комбината хлебопродуктов» в Городокском районе дохлых свиней просто сбрасывали в траншею. Там пришлось делать дезинфекцию.



Фото свиных туш, припорошенных снегом, появились в соцсетях. Факт несанкционированной утилизации подтвердили в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Проверку проводило управление сельского хозяйства Городокского райисполкома, которое и выяснило что на производственном участке «Северный» действительно складывали в открытые траншеи павших животных.

На месте несанкционированной утилизации свиней провели дезинфекцию, а на производственном участке «Северный» приняли меры к недопущению подобных нарушений в дальнейшим.

Главного ветеринарного врача участка привлекли к административной ответственности.