В Витебском районе увеличили выплаты лауреатом почетной грамоты райсовета

Ігар Арцюх • 15/1/22 12:42 • Палітыка

Депутаты решили увеличить выплаты людям, награжденным почетной грамотой Витебского районного Совета депутатов.



В положение об этой грамоте решением от 28 декабря прошлого года были внесены изменения, согласно которым лауреаты будут получать 5-ть базовых величин вместо 3-х.

Таким образом, выплата награждаемому почетной грамотой теперь составит 160 рублей. Решение вступило в силу после его опубликования.