Лукашенко выступил перед витебскими десантниками и заявил, что переброска войск в Казахстан была спланирована им с Путиным за час
Александр Лукашенко выступил перед вернувшимися из Казахстана витебскими десантниками и российскими летчиками на аэродроме в Мачулищах.
В своем выступлении он заявил, что операция по переброске войск в охваченный волнениями Казахстан была разработана им и Владимиром Путиным всего за час, а министры обороны обеих стран лишь детализировали ее.
– Мы понимаем, что события в братской нам республике — очередная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимых государств, а угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, являются общими для большинства государств на постсоветском пространстве, – сказал Александр Лукашенко.
Напомним, что миротворческая рота 103-й ОВДБр была переброшена в горячую точку из Витебска 5 января. Вчера витебские десантники вернулись домой.
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