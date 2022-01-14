Витебские десантники уже вернулись в Беларусь

ННВ • 14/1/22 18:13 • Палітыка

Транспортные самолеты с витебские десантниками приземлились сегодня на военном аэродроме в Мачулищах под Минском.



К месту дислокации в Витебск, скорее всего, миротворческой роте 103-й ОВДБр придется добираться своим ходом, что в сложившихся погодных условиях не самая легкая задача.

Самолеты ВКС РФ с белорусским воинским контингентом в Мачулищах приземлились примерно в 14:30. Если совершат ночной марш, то уже завтра их можно ожидать в Витебске.