Витебские десантники уже вернулись в Беларусь
Транспортные самолеты с витебские десантниками приземлились сегодня на военном аэродроме в Мачулищах под Минском.
К месту дислокации в Витебск, скорее всего, миротворческой роте 103-й ОВДБр придется добираться своим ходом, что в сложившихся погодных условиях не самая легкая задача.
Самолеты ВКС РФ с белорусским воинским контингентом в Мачулищах приземлились примерно в 14:30. Если совершат ночной марш, то уже завтра их можно ожидать в Витебске.
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