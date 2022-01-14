Ветер ломал бетонные столбы, в Витебской области пострадало энергоснабжение в 8 районах

Ігар Арцюх • 14/1/22 21:35 • Здарэнні

В результате штормового ветра наиболее пострадало электроснабжение в Поставском, Бешенковичском, Полоцком, Оршанском, Докшицком, Ушачском, Чашникском и Верхнедвинском районах Витебской области.



Шквалистый ветер, сильный дождь, сменявшийся обильным снегопадом, стали причиной технологических нарушений в работе электросетевого комплекса северного региона Беларуси, сообщает «Витебскэнерго».

Основной причиной аварийных отключений стал сильный шквалистый ветер, вызвавший массовое падение деревьев и их веток на провода линий электропередачи.

Оперативный персонал РУП «Витебскэнерго» заранее был переведен в режим повышенной готовности. На предприятии действует особый режим работы: восстановление электроснабжения на территории региона контролируется оперативным штабом, работы организованы в круглосуточном режиме. Весь оперативно-ремонтный персонал энергосистемы мобилизован, бригады укомплектованы всем необходимым, оснащены спецтехникой.

В ликвидации последствий непогоды по состоянию на 19:00 14 января были задействованы 150 бригад в составе более 580 человек и 152 единиц техники. Проводятся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения, задействованы дизель-генераторные установки.

РУП «Витебскэнерго» предпринимаются все необходимые действия по восстановлению электроснабжения потребителей в максимально возможные короткие сроки. Работы продолжатся и в ночное время.

Сложная метеообстановка в Витебской области продолжает сохраняться.