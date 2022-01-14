Погоню уменьшили и поместили на зеленый фон — областной герб вернулся в центр Витебска
Световой короб с гербом Витебской области вернули на здание в центре города. Посмотрите, как он изменился.
По каким-то причинам изображение самого герба — всадника и венка из дубовых листьев вокруг него — заметно уменьшили. Кроме того теперь фон светового щита, на котором изображен герб сделали вместо контрастного белого цвета зеленым.
Это соответствует цвету флага Витебской области, но и без подсветки изображение теперь читается плохо, а с подсветкой и вовсе будет напоминать знаменитый абажур ленинской лампы. Зато теперь сочетание цветов идеологически выдержанное.
Напомним, что прежнее изображение герба демонтировали 5 января. А установлен он на этом здании был еще в 2009 году, после утверждения геральдических символов Витебской области.
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