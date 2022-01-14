Красный уровень опасности объявлен в Беларуси из-за надвигающегося сильного шторма

ННВ • 14/1/22 12:02 • Здарэнні

В ближайшие часы на большей территории страны ожидается усиление скорости ветра до 27 метров в секунду. В Беларуси объявили красный уровень опасности.



14 января в период с 11:00 до 17:00 часов ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 25-27 метров в секунду. По шкале Бофорта такой ветер считается сильным штормом и может вызывать значительные разрушения строений, а также вырывать деревья с корнем.

Завтра, 15 января, сильный ветер сохранится на большей территории Беларуси, но его скорость будет в пределах 15-20 метров в секунду, что считается очень крепким ветром.

В витебском аэропорту синоптики уже зафиксировали порывы ветра скоростью до 14 метров в секунду. Из Постав сообщают об очень сильном ветре и ливневом дожде, на метеостанции в Лынтупа уже в девять часов утра скорость ветра достигала 15 метров в секунду, в аэропорту Вильнюса зафиксированы порывы скоростью до 19 метров в секунду, Гродно и Минска — до 17 метров в секунду.