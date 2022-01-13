В суд передали дело витеблянина, зарезавшего младенца
Суд начнет рассматривать дело 32-летнего жителя Витебска, который летом ножом убил месячную дочку.
Напомним, что 26 июля в одной из квартир города мужчина нанес ножом удары своей 31-летней жене и маленькой дочке. Младенца доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось. Женщина попала в реанимацию и выжила.
Как позже установит следствие, ссора между мужем и женой возникла из-за возникших у мужчины сомнений в отцовстве.
Чтобы забрать драгоценности жены стоимостью более 5800 рублей, мужчина нанес ей руками и ножом 6 травмирующих воздействий по различным частям тела, в том числе в область головы и грудной клетки. С отнятыми украшениями он ушел к родителям.
Милиции пришлось врываться в дом силой при поддержке ОМОН. На момент задержания витеблянин был пьян, в его крови содержалось полтора промилле алкоголя.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту 2 части 2 статьи 139 УК и части 1 статьи 207 УК — убийство заведомо малолетнего и разбой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Это уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области, а рассматривать его будет коллегия по уголовным делам Витебского областного суда.
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