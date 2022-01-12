В городке будут судить водителя легковушки, который «догнал» трактор с зеленкой

ННВ • 12/1/22 13:30 • Здарэнні

В суд передано уголовное дело в отношении 60-летнего водителя легковушки, устроившего в июне ДТП с трактором в Городокском районе.



Как сообщали «ННВ», 19 июня на 25-м километре автодороги «Быки-Вировля-Селище-Хрипки» автомобиль «Seat Cordoba» столкнулся с трактором, перевозившим «зеленку». Пострадали пассажиры легковушки — 71-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Как установлено следствием, 33-летний механизатор, ехавший на тракторе, включил сигнал левого поворота и намеревался выполнить маневр на необозначенном перекрестке. Водитель легковушки, несмотря на имевшиеся препятствия, выехал на полосу для встречного движения и приступил к обгону.

При этом он имел возможность заблаговременно наблюдать изменение дорожных условий и остановить автомобиль до перекрестка, однако мер к снижению скорости вплоть до его остановки не принял и продолжил движение. В результате автомобиль врезался в трактор.

В этом дорожно-транспортном происшествии пенсионерка, ехавшая в авто, получила

тяжкие телесные повреждения. В отношении водителя легковушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 УК, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.

Это уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Витебской области. После его изучения прокуратура направила материалы в суд для рассмотрения.