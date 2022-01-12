Государство заплатит 6000 долларов жителю Шарковщины, просидевшему под следствием 503 дня

Сяржук Серабро • 12/1/22 14:51 • Грамадства

Житель Шарковщины, которого обвиняли в убийстве и продержали в СИЗО 16 месяцев через суд добился выплаты компенсации.



Мужчина был задержан по подозрению в убийстве и сначала помещен в ИВС Шарковщинского РОВД, а затем — в следственный изолятор. Всего до суда он провел за решеткой 503 дня.

Приговором Шарковщинского суда жителя райцентра признали невиновным и оправдали за

недоказанностью его участия в совершении преступления. Верховным судом этот приговор, а также апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Витебского областного суда были оставлены без изменений.

После оправдания и освобождения мужчина обратился с иском о возмещении вреда, причиненного физическому лицу незаконными действиями органа уголовный процесс.

Он просил взыскать с Министерства финансов Республики Беларусь имущественный вред,

связанный с потерей заработка с учетом индексации утраченного заработка в

размере 6 818 рублей 28 копеек и расходы на адвоката в размере 8 592 рубля 33 копейки.

16 декабря суд Шарковщинского района постановил взыскать с казны в пользу мужчины 15 410 рублей 61 копейку. Кроме этой суммы казна должна заплатить ему еще 650 рублей — очередные расходы на юридическую помощь.