В Витебске троллейбус сбил девушку на остановке

Іван Дзедушкін • 11/1/22 22:14 • Здарэнні

Вечером 11 января в Витебске троллейбус проволок девушку, стоявшую на остановке.



Около 17:00, проезжая остановочный пункт на Коммунистической улице, 50-летний водитель троллейбуса маршрута №15, трогаясь с места, протащил по проезжей части 25-летнюю жительницу областного центра.

Девушка в результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает областная ГАИ.