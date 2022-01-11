В Витебске ликвидируют детский хоспис

Сяржук Серабро • 11/1/22 14:43 • Здароўе

12 января Витебский областной суд будет рассматривать дело о ликвидации детского хосписа.



Истцом выступает Главное управление юстиции Витебского областного исполнительного комитета, подавшее заявлении о ликвидации общественной благотворительной организации «Витебский детский хоспис».

Как удалось установить «ННВ», детский хоспис в Витебске был зарегистрирован в конце 2000 года, общественную организацию зарегистрировали с адресом 1-я Колхозная улица, дом 6, где имеют юридический адрес и ряд других организаций, в том числе — городская еврейская община.

Спустя полгода в газете «Советская Белоруссия» вышел материал о хосписе. Основателем этой организации стали врачи Сергей и Татьяна Лялик, потерявшие своего ребенка. К маю 2001 года под опекой хосписа находились 11 детей, которых посещали на дому, так как у организации не было собственного помещения.

К сожалению, другой информации о последующей деятельности Витебского детского хосписа найти не удалось.

Кроме хосписа 12 января Главное управление юстиции Витебского облисполкома собирается ликвидировать еще целый ряд организаций: спортивный клуб водного пола «Витьбич», общество дружбы «Полоцк-Фридрихсгафен», сообщество «Путь из варяг в греки» и даже дубровенское общество пчеловодов-любителей.