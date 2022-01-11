В Полоцком районе детсад продали частнику. Что там теперь будет?

Ігар Арцюх • 11/1/22 14:59 • Эканоміка

Двухэтажное кирпичное здание дестада в деревне Рудня Полоцкого района продали с аукциона. Что в нем теперь будет?



Аукцион комитета «Витебскоблимущество» прошел 10 января. Здание бывшего детсада, закрытого в прошлом году, выставили с начальной ценой в одну базовую величину.

Этот садик после закрытия пытались продать уже четыре раза, в том числе — со снижением цены на 50% и на 80%. Однако покупателей не было.

На этот раз цена в одну базовую привлекла сразу двух желающих стать новыми владельцами недвижимости. На 37 шаге аукциона детский сад был продан за 2798 рублей частному предприятию из Полоцкого района, сообщает комитет «Витебскоблимущество».

Теперь инвестор по условиям продажи должен в течение двух лет начать предпринимательскую деятельность с использованием здания. Новый собственник планирует открыть здесь производство мебели