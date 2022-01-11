В Лепельском районе «Mercedes» влетел под погрузчик, водитель легковушки в больнице
Столкновение легкового автомобиля «Mercedes» и фронтального погрузчика «Амкодор» произошло 11 января в Лепельском районе.
Около четырех часов утра 21-летний водитель легковушки, двигаясь по автодороге Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель в сторону Лепеля, совершил на 133-м километре столкновение с погрузчиком.
«Mercedes» врезался в погрузчик, стоявший на встречной полосе движения, в котором находился 59-ти летний житель Лепельского района.
В результате дорожно-транспортного столкновения водитель легкового автомобиля получил травмы и доставлен в Лепельскую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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