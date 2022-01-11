Полоцкий суд вступился за водителя, сильно превысившего скорость, его не лишат прав
За повторное превышение скорости почти в полтора раз ГАИ лишила жителя Полоцкого района прав, но вмешался суд.
В прошлом году мужчину поймали за повторным превышением скорости — он разогнал свою машину до 84 километров в час там, где можно было ехать только 60 километров в час.
В результате начальник ОГАИ полоцкого РОВД на основании части 5 статьи 18.12 КоАП лишил нарушителя правил дорожного движения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на полгода.
Это решение мужчина обжаловал в суд. Он утверждал, что его нарушения были единичными, а машина нужна ему для трудовой деятельности и помощи матери, которая живет в другом населенном пункте.
29 декабря суд Полоцкого района и города Полоцка рассмотрел эту жалобу и постановил изменить постановление начальника ОГАИ и заменил лишение прав штрафом в 15 базовых величин или на 435 рублей.
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