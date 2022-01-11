Налет на дом пенсионерки в Витебске совершили трое молодых людей

Іван Дзедушкін • 11/1/22 15:42 • Крымінал

В Витебске трое парней ограбили 67-летнюю пенсионерку, совершив налет на ее частный дом.



Нападение на дом бабушки совершили трое витеблян в возрасте от 20 до 21 года. Один из парней был знаком со старушкой и имел с ней натянутые отношения.

После застолья со спиртным, он решил выяснить отношения с пенсионеркой и взял с собой друзей. После словесной перепалки молодой человек выбил входную дверь и накинулся на женщину с кулаками.

Его подельники обшарили дом пенсионерки и забрали два кошелка. В которых было 200 рублей в сумме. Подозреваемые уже задержаны силовиками, в их отношении возбудили уголовное дело за грабеж, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.