На уборку мусора у плотины Витебской ГЭС потратят свыше 140 тысяч рублей

• 11/1/22 16:39 • Экалогія

Филиал «Витебские электрические сети» РУП «Витебскэнерго» объявил тендер на очистку акватории водохранилища верхнего бьефа Витебской ГЭС от мусора.
Горы мусора прибивает к плотине Витебской ГЭС. Впечатляющие фото опубликованы «Витебскэнерго»

Работы предполагается производить с апреля по ноябрь без остановки гидрогенераторов и отключения генераторов. Мусор должен убираться плавсредствами с водной глади без погружения людей в воду.

Планируется, что потребуется убрать 1400 кубометров мусора, ориентировочная стоимость этих работ составляет 141 484 рубля, т.е. один кубометр будет обходиться в 101 рубль 6 копеек.

Горы мусора прибивает к плотине Витебской ГЭС. Впечатляющие фото опубликованы «Витебскэнерго»

Как уже писали «ННВ», природные и бытовые отходы, которые по каким-то причинам попадают в Двину выше Витебска по течению, задерживаются инженерными сооружениями Витебской ГЭС. С наступлением весны этот мусор сбирается в водохранилище гидроэлектростанции и постепенно оседает в его ложе.

             
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