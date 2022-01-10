В Оршанском районе построят комбикормовый цех почти за 2 млн. долларов
Агрокомбинат «Юбилейный» собирается построить в Оршанском районе комбикормовый цех, его должны запустить уже в конце лета.
Открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Юбилейный» объявило тендер по выбору генеральной подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ по этому объекту.
Комбикормовый цех хотят построить возле агрогородка Зубово, это примерно в 15 километрах южнее Орши. На строительство отводится полгода — с марта по август 2022 года.
Ориентировочная стоимость работ составляет 4 876 586 рублей 88 копеек. Финансирование стройки заявлено за счет собственных средств.
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